Cuando formas parte de una película en la que se intenta hacer comedia de una violación de una chica inconsciente,… Posted by Teresa Lozano on Sonntag, 30. Juli 2017

La actriz estuvo promocionando su película con total normalidad hasta que, finalmente, la vio en el estreno. Tras varias reflexiones, la joven ha llegado a la conclusión de que el largometraje promueve la cultura de la violación.

“Cuando formas parte de una película en la que se intenta hacer comedia de una violación de una chica inconsciente, tienes que pararte a pensar. Y yo me he parado. Yo creo que hay ciertos límites que no se pueden pasar, ni en nombre de la comedia ni en nombre del Papa. Si yo no publico esto, ¿con qué cara puedo autodenominarme feminista?”, se pregunta.

Tras describir con todo lujo de detalles la escena del escándalo, Teresa Lozano justifica su denuncia ahora, y no antes de aceptar participar en el proyecto, porque, dice, “le pudieron las ganas y el amor a su profesión”. Ahora se pregunta cómo puede “autodenominarme feminista” y “con qué cara” puede “hablar de la cosificación de la mujer y de la violencia sexual” si no diera el paso de denunciar su propio trabajo.

“La película está plagada de machismo, y perpetúa, desde el minuto uno, esa imagen de los hombres cazadores, que sólo quieren carnaza y las mujeres locas, inseguras y que les va la marcha”, reza el largo texto a su manera conscientemente autoincriminatorio. E insiste en la más elemental evidencia: “Intentar que una violación sea graciosa es una salvajada. Y si una mujer está inconsciente y sólo balbucea no se la puede tocar”.

La película se estrenó el pasado 28 de julio, y narra el viaje de cinco amigos “inadaptados” a Mérida donde ponen en práctica consejos para ligar.

Lozano también explica que ha hablado de este asunto con el director de la cinta, José Texeira: “Ya he recibido respuesta del director y sus intentos por defender esa escena y la película son bochornosos, pues afirma que la relación sexual es consentida puesto que el violador afirma que disfrutó”.