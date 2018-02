Polémica en Burjassot (Valencia) después de que Maria Viu, concejal de Compromís, haya señalado a través de las redes sociales a una cafetería que no le atendió en valenciano.

Maria Viu, concejal de Compromís en la localidad valenciana de Burjassot, ha generado gran polémica en Twitter tras publicar la fotografía de un bar de su municipio para criticar que no fue atendida en valenciano.

“Hoy he intentado almorzar en la cafetería Cleos, al lado del centro de especialidades de Burjassot, pero no ha podido ser por ‘problemas lingüísticos’. Resulta que no sabían el significado de la palabra ‘pa’. La suerte es que en el bar del mercado sí, y estaba todo buenísimo!”, ha explicado en valenciano en su cuenta de la red social.

LA CAMARERA RESPONDE

Tras esa publicación, varios usuarios han recriminado a la edil de Compromís su forma de señalar al local públicamente. La propia camarera que le atendió ha respondido: “Pedimos que las personas que desempeñan cargos públicos a costa de nuestros no pocos impuestos dediquen sus esfuerzos a apoyar y promocionar nuestros comercios de una forma constructiva y sin discriminar”.

Restaurante Cleos os desea una feliz y próspera vida . Incluida a nuestra querida concejala

Aquí dejamos unas verdades

un besito

La q atendió a la concejala.💋 pic.twitter.com/BHFVV8JrOX — Isabel guisado vicente (@Chispatyson) January 31, 2018

REACCIONES POLÍTICAS

También se han producido reacciones políticas. El PP ha acusado a la concejal de Compromís de “usar la táctica del nacionalismo catalán de señalar a los comercios por el idioma que hablan”, mientras Ciudadanos ha presentado una pregunta en el Ayuntamiento para saber si “la opción para dinamizar el comercio es discriminar a negocios que atienden a los vecinos en castellano”.

Valencia es una tierra de inclusión y diversidad en la que el totalitarismo lingüístico no tiene cabida. La política sectaria del tripartito cansa a la gente. Los valencianos NO vamos a soportar la discriminación y criminalización del castellano 😡https://t.co/mP1WmRRGX9 — PP ProvinciaValencia (@PP_VAL) February 1, 2018

Nosotros estaremos siempre al lado del comercio local de #Burjassot frente a los ataques sectarios de Compromis. pic.twitter.com/vLj17nmpwq — Populares Burjassot (@pp_burjassot) February 1, 2018

Hoy como otras veces almuerzo de lujo en el Cleos con mis compañeros, mostrando apoyo al comercio local. #Burjassot convive con valenciano y castellano parlantes, y el desplante de la concejala de Compromis molesta mucho, es jugar con el “pan” de trabajadores por un trozo de “pa“ https://t.co/JANfY9EMqw — Maria Jose Bartual (@mjbartual) February 1, 2018

Hemos preguntado al alcalde si este es su modelo de dinamización del comercio en #Burjassot https://t.co/UWK9debMJE vía @hortanoticias — Tatiana Sanchis (@TSanchis_Cs) February 1, 2018

#Burjassot no es mereix una regidora que usa la llengua per a partir el poble. #NoVolemRuptura volem gestió i oportunitats per als nostres empresaris. @Cs_Burjassot — Toni Subiela (@ToniSubiela) February 1, 2018