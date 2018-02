Una semana después de que el Tribunal Supremo le condenara a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey y amenazas, el rapero Valtonyc ha publicado una nueva canción, titulada ‘Pido perdón porque he comprendido’, en la que pide irónicamente disculpas y en la que vuelve a lanzar una amenaza hacia Felipe VI.

En el vídeo, que ha sido difundido por el propio cantante a través de su perfil de Twitter, aparecen imágenes de la Familia Real en varias ocasiones e incluye frases como “ve y diles que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe”.

“Después de pensarlo, ya es hora de pedir perdón a los ofendidos. Nos han llegado tantos comentarios de ciertos personajes y defensores del imperio, que ya está decidido. Os dejamos este vídeo con nuestras disculpas porque definitivamente hemos comprendido“. Con este mensaje el rapero mallorquín ha publicado la canción, en referencia a la sentencia emitida por el alto tribunal hace siete días.

Para el videoclip, de más de tres minutos de duración, Valtonyc ha entremezclado imágenes de las cargas policiales durante el referéndum ilegal de Cataluña el pasado 1 de octubre, con otras del Rey Felipe VI, la Reina Letizia y las Infantas Leonor y Sofía, difundidas por la Casa Real el pasado mes de enero con motivo del 50 cumpleaños del Monarca. En ellas, se puede ver a los Reyes almorzando en el Palacio de la Zarzuela.

Además de la frase en la que se refiere a “su majestad”, la letra de la canción incluye otras expresiones como “fiscal que esperas que haga, mi garganta lucha armada” y “he comprendido, que me siento más vivo que nunca, soy más temido, que un fusil activo apuntando a la nuca“.

Al final del rap, Valtonyc ironiza y pide disculpas por “según qué comentarios machistas”. “Yo sólo quería atacar a algunas mujeres por su condición ideológica y de clase, y no por ser mujeres. Aun así, pido disculpas”.

Y concluye lamentando haber comparado “a las ratas y los cerdos con algunos políticos y poderosos de este Estado”. “Es obvio que ni las ratas ni los cerdos están a tan baja altura. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir”, espeta, usando las mismas palabras que empleó el Rey emérito don Juan Carlos por su viaje de caza en Botsuana.

Tras la primera publicación, Valtonyc –cuyo nombre real es José Miguel Arena–ha vuelto a compartir el material en varias veces después de asegurar que YouTube había vetado el vídeo “porque incita a la violencia”. “Durante 7 años no me había pasado nunca. Salen cargas de la policía nacional el 1 de octubre en Catalunya. Si aún lo podéis ver, descargadlo y resubidlo”, ha añadido el cantante. La canción se encuentra disponible en varias plataformas y aún es posible visualizarla en YouTube.

Youtube me ha prohibido el video nuevo porque incita a la violencia según ellos. Durante 7 años no me había pasado nunca. Salen cargas policial de la policia nacional el 1 de Octubre en Catalunya. Si aún lo podéis ver, descargadlo y resubidlo.https://t.co/JTJQJUCY7S

— Josep V. 🎗️ (@valtonyc) February 27, 2018