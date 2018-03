El victimismo de Puigdemont tras los nuevos registros en la Generalitat

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este jueves los registros practicados por la Guardia Civil en el Palau de la Generalitat y en la sede de Òmnium Cultural por posibles pagos relacionados con el referéndum del 1 de octubre.

Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha querido trasladar “todo el apoyo a Òmnium y los trabajadores del Govern”. Igualmente, ha vuelto a tirar de victimismo para asegurar: “Prisiones preventivas, violencia policial, amenazas, registros… La represión española se ha situado en el macartismo y el intento de vejación permanente a nuestras instituciones ¡Basta!“,.

Asimismo, Puigdemont, que sigue fugado en Bélgica, ha vuelto a reclamar la liberación de los políticos presos.

Por su parte, la expresidenta del Parlament y diputada de ERC Carme Forcadell también se ha referido a estos registros en Twitter, donde ha avisado de que “la represión nunca podrá frenar ni parar las ansias de democracia y libertad” de los catalanes.

“Todo el apoyo a Òmnium y a los trabajadores del Govern”, ha destacado Forcadell, que también está siendo investigada por su participación en el despliegue de la hoja de ruta independentista.

Mientras, el coportavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha señalado: “Convendría crear una Oficina de Defensa de Derechos Civiles y Políticos contra la impunidad e injusticia de un estado vengativo. O nos defendemos o nos pasan por encima”.

Tot el suport a @omnium i als treballadors del @govern la repressió mai no podrà frenar ni aturar les ànsies de democràcia i llibertat. https://t.co/efxChOvEAT

Otros dirigentes de Junts per Catalunya y ERC también han criticado estos registros en la red social.

Tot el suport a @omnium i als treballadors del @govern perseguits per un Estat entossudit en silenciar i reprimir la voluntat popular de l' #1Oct #LlibertatPresosPolítics 🎗

La repressió espanyola continua per seguir creant un estat de por i seguir acabant amb la #Llibertat . No ens venceran. No farem #NiUnPasEnrere . Seguirem lluitant i seguirem denunciant. Molta força @omnium . #NoEsteuSols #ProuRepressió https://t.co/Eqj3AHm3rM

