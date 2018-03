La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido zanjar la polémica acerca de las notas del máster que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en un vídeo en su cuenta personal de Twitter asegurando que siempre va a “dar la cara” ya que ha tenido que “recabar toda la documentación necesaria para demostrar con papeles la falsedad de la acusación” y que, por lo tanto, no va a dimitir de sus funciones.

En el vídeo muestra el acta del trabajo de fin de máster firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación en la que sacó un notable. Cifuentes afirma que ha pasado un día “muy difícil” debido a “un ataque que va más allá de lo político” y es “doloroso y complicado”. “Hablar puede todo el mundo hablar, pero los papeles hay que enseñarlos y están mandados a todos los medios de comunicación”, ha dicho.

En la Puerta del Sol, sigo trabajando después de un día de ataques falsos que no van a conseguir desanimarme💪🏼 https://t.co/6hb6PpZhHA — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) March 21, 2018

“PARA ATRÁS, NI PARA COGER CARRERA”

Respecto a los ataques recibidos en las últimas horas, la dirigente autonómica responde que, si alguien piensa que intentando deteriorar su imagen “con mentiras” y que va a dar un paso atrás, “están equivocados porque para atrás no hay que dar un paso ni siquiera para coger carrera”.

Cifuentes finaliza su mensaje remarcando que no tiene intención de abandonar el cargo. “Yo sigo adelante, voy a continuar, tengo el mandato y el apoyo de los madrileños que me han encomendado que trabaje para intentar solucionar los problemas y a pesar de las dificultades yo voy a seguir trabajando todavía con más fuerza en esto”, ha relatado.

“A los que queréis que me vaya, que sepáis que no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta y voy seguir trabajando por todos vosotros, por los que me habéis votado y también por los que no me habéis votado porque mi obligación es trabajar para todos”, finaliza.

Antes de ese vídeo, Cifuentes había publicado un hilo en Twitter intentando demostrar la falsedad de las acusaciones. En el mismo adjunta documentos que, según ella, confirman la versión dada por la URJC y prueban que completó todas las asignaturas del máster en 2012.