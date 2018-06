El diario ‘Ara’ ha publicado en su web varios videos, que suman menos de dos minutos, con imágenes de los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva en su día a día en la cárcel de Estremera (Madrid).

A Junqueras se le ve impartiendo clase a otros presos con una tiza en la mano y ante una pizarra, explicando historia de Grecia; también en su celda; y después aparece barriendo espacios comunes, una de las tareas periódicas que los presos tienen asignadas martes y sábados, según un rótulo del video.

Raül Romeva aparece en la imagen durante la cual Junqueras imparte la clase, que él escucha sentado cerca suyo; y Forn está caminando en el patio, también escribiendo en una sala -sus memorias, según otro rótulo del video- y en su celda, y, al final, jugando a tenis con Junqueras.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha calificado “de indigno” la publicación de estas imágenes. “Ni ellos, ni sus familias se lo merecen. ¡Es indigno! ¿Cómo puede ser que se pueda hacer una grabación como esta en una prisión? Y eso no exonera el medio. ¿No es suficiente con la prisión injusta y cruel que sufren que encima se tienen que publicar estas imágenes? ¡Patético todo!”, ha manifestado Rovira visiblemente molesta.

Ni ells, ni les seves famílies s'ho mereixen. És indigne! Com pot ser que es pugui fer una gravació com aquesta en una presó? I això no exonera el mitjà. No n'hi ha prou amb la presó injusta i cruel que pateixen que a sobre s'han de publicar aquestes imatges? Patètic tot plegat!

— Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) June 6, 2018