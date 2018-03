Un grupo de mujeres presentes en la manifestación feminista en Madrid por el Día Internacional de la Mujer rodearon e increparon a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, a la portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, y a otros cargos del partido que participan en la marcha.

A Villacís la increparon con megáfonos al grito de “esquirola”. La dirigente de la formación naranja también tuvo que escuchar otros lemas como “No a la brecha, fuera la derecha”.

“A mí lo que no me van a hacer, en búsqueda de ningún feminismo de palo, es impedirme mi libertad”, respondió Villacís en declaraciones a los medios. “Me da igual sinceramente, a mí ninguna mujer que está aquí ni ningún hombre me va a decir dónde puedo estar. Creo que llevo trabajando toda la vida, soy mujer igual que ellas, soy trabajadora, no sé si igual que ellas, pero desde luego tengo todo el derecho del mundo a estar”, añadió.

En Twitter también dio cuenta de lo ocurrido. “El día de hoy era para reivindicar respeto, igualdad y, sobre todo, libertad. Sois los de siempre, hoy disfrazados de feminismo. He tenido que decir más fuerte que vuestro odio no me representa, ni me condiciona, ni me limita”, señaló, junto a un vídeo del momento.

El día de hoy era para reivindicar respeto, igualdad y, sobre todo, libertad. Sois los de siempre, hoy disfrazados de feminismo. He tenido que decir más fuerte que vuestro odio no me representa, ni me condiciona, ni me limita.#DiadelaMujer pic.twitter.com/931gxqUbb2 — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 8, 2018

📻 @begonavillacis "Me quedo con el cariño de la gente que nos hemos encontrado en la manifestación, no con los intolerantes de siempre que hoy se han vestido de feminismo" en @BrujulaOndaCero pic.twitter.com/IUWURTg9Pj — Ciudadanos (@CiudadanosCs) March 8, 2018

Fuimos a la manifestación a defender los derechos de las mujeres, trabajamos todos los días por la igualdad en el Congreso, somos el único partido que ha conseguido que se pongan en marcha medidas efectivas y….👇🏻 pic.twitter.com/KGC7dRCQNq — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) March 8, 2018

APOYO DE ALBERT RIVERA

Tras este incidente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiso trasladar su apoyo a sus compañeras en Twitter. El líder de la formación naranja condenó el “sectarismo” de algunos por ser “un lastre para la causa de la libertad y la igualdad de las mujeres”.

Todo mi apoyo a @begonavillacis @PatriciaReyesCs y todas las mujeres de Ciudadanos que hoy han sido acosadas en la manifestación por el #DiadelaMujer . El sectarismo de algunos es un lastre para la causa de la la libertad y la igualdad de las mujeres. https://t.co/IO8Xr9UASj — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 8, 2018

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, también comentó lo sucedido. “¿Feministas? Las insultadas. Lo otro son comunistas, anti sistema e intolerantes, valgan las redundancias”, dijo.

También se refirieron en las redes sociales a estos insultos dirigentes de Ciudadanos como Toni Roldán, Félix Alvarez ‘Felisuco’, Fran Hervías o Marta Rovira.

¿Feministas? Las insultadas. Lo otro son comunistas, anti sistema e intolerantes, valgan las redundancias. https://t.co/yfz6sMm01r — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 8, 2018

Hoy estuve en la manifestación del #DíaDeLaMujer en defensa la igualdad y la libertad. Me quedo con el éxito de una jornada necesaria y el reconocimiento de muchas a nuestra labor. Las intolerantes que quisieron callarnos hacen un flaco favor a la causa que dicen defender. pic.twitter.com/7tLDSGGe4c — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) March 8, 2018

Mujeres feministas del siglo XXI frente a viejóvenas anticapitalistas. Unas avanzan; las otras, en la sombra del comunismo, atoradas en los principios del siglo pasado.

Gracias @begonavillacis @PatriciaReyesCs @CiudadanaMartaR @martamartirio @mrhciudadanos https://t.co/17rCXWJzBN — Félix Álvarez (@Felisuco_) March 8, 2018

Los anticapitalistas y antisistema acosando a las mujeres de @CiudadanosCs.

Seguiremos defendiendo la libertad y la igualdad de las mujeres, en las calles y en las instituciones, con hechos, logrando ampliación permiso paternidad, gratuidad guarderías… https://t.co/qvMEBzjkeT — Fran Hervías (@FranHervias) March 8, 2018