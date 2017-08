“Leopoldo López a la cárcel de nuevo. Bien. Ese es su sitio natural. Si excluimos el hoyo y as toneladas de tierra que tenemos preparadas para los fascistas como él, claro. Ahí te pudras, asesino de mierda. Venezuela va. Venezuela vencerá”, ha escrito Willy Toledo en su cuenta de Facebook horas después de que el opositor fuera detenido de madrugada.

Pero éste no ha sido el único comentario del actor español en las últimas horas sobre Venezuela. Después, en otra publicación más extensa, loaba la figura del expresidente Hugo Chávez y comparaba la situación del país latinoamericano con la de “Españita”.

“En un paisito como en el que vivo, donde los fascistas criminales no sólo están libres, sino que ocupan desde siempre todos los cargos políticos, religiosos, judiciales, policiales, mediáticos, comerciales, económicos y financieros, es normal que, al observar impotentes que un país como Venezuela, a los fascistas criminales los mete presos, no lo puedan soportar, arremetan contra la soberanía nacional-popular, legitimen, animen y financien el terror escuálido, y vomiten su mierda asesina sobre quienes ponen a los fascistas donde deben estar y sobre quienes, en la distancia, apoyamos y aplaudimos que así lo hagan”, comienza su post.

“Los dueños de este paisito en el que vivo (unos cuantos miles de delincuentes saqueadores ultraderechistas) están consiguiendo sin despeinarse lo que, a priori, sin pensarlo mucho más que treinta segundos, parecería una misión imposible: que millones de personas, una mayoría de la población, víctima ella misma de la explotación y la represión fascista, olvide a sus explotadores, asuma como verdaderas las mentiras de sus medios, se ocupe de un país que jamás nos hizo ningún daño y al que muchos no sabrían ni situar en un mapa, y se pongan del lado de otro fascista. Que se pongan del lado del fascismo. Del mismo fascismo que aquí les roba sus vidas”, añade.

“En Venezuela están asesinando al pueblo porque tiene algo que defender y no se rinde.

El poder, en Españita, no lo necesita: ya tienen al pueblo que, voluntariamente, felices y sobre todo muy orgullosos de ser españoles, defienden lo de Amancio Ortega con uñas y dientes y aprietan el gatillo contra la democracia venezolana y su pueblo valiente. En este paisito en el que vivo, los esclavistas no precisan de látigo. Rebaño mediocre y suicida. ¡¡Viva Chávez, carajo!!”, concluía su alegato.