❌ NO TENGO FACEBOOK ❌ Un impostor/ra con el Nickname de ALEXGONZALEZACT se está haciendo pasar por mi en Facebook, si alguien está en contacto con esta persona, por favor, bloqueadlo inmediatamente! Agradezco de corazón todas las páginas de apoyo en cualquier plataforma pero no las que suplantan una identidad y engañan al resto de seguidores haciéndose pasar por mi, especialmente por las conversaciones e intercambio de mensajes que se hayan podido mantener. Me aterra la idea de que alguien haya podido creer estar hablando conmigo a través de Facebook, el contenido de la conversación y si esto ha podido afectar a alguien de alguna forma. NO ERA YO y tomaré medidas legales para que esta página cierre inmediatamente. Por favor, comprobad la insignia azul de verificación en Twitter e Instagram, si no la tiene, no soy! Gracias y, si alguien se ha sentido afectado, pido disculpas por no haber podido detectarlo antes.

A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) on Jan 7, 2018 at 2:11am PST