“Buen viaje tío… mi tío, mi amigo, mi referente”. Así comienza el emotivo mensaje que Fonsi Nieto ha dedicado a Ángel Nieto tras la muerte de éste después de ocho días en coma por un accidente de quad en Ibiza.

Nada más conocerse la muerte de Ángel, su sobrino Fonsi se trasladaba al hospital de Ibiza en el que había permanecido ingresado el expiloto para despedirse de él y dar su apoyo a su viuda y sus tres hijos, Gelete y Pablo, los mayores, y Hugo, el pequeño y menos conocido, pues sólo tiene 17 años. Siempre al lado de su tío y muy unido a él, Fonsi aparecía destrozado, con los ojos llenos de lágrimas y sin poder casi articular palabra. Su mujer, Marta Castro, a su lado y cogiéndole de la mano, se mostraba totalmente compungida.

Horas más tarde, y algo más sereno, Fonsi Nieto decidía despedir a su tío Ángel en Instagram, donde compartía un emotivo y admirado mensaje al que fuera, además, su referente en el mundo del motociclismo. De hecho, la foto elegida por Fonsi no es otra que la un Ángel Nieto con la nariz rota y el mono puesto, esperando para correr en una mítica carrera a la que accedió tras escaparse del hospital después de sufrir un accidente en los entrenamientos en el circuito.

Fonsi no duda en recordar a Ángel Nieto como su tío pero también como una “leyenda” de las motos, asegurando que “dejas un vacío muy grande en nuestros corazones rotos”. “Pero nos has enseñado mucho, a ser las personas que somos hoy en día”, escribía también un Fonsi que terminaba su particular homenaje en redes con un “hasta siempre amigo”.

La publicación recibía enseguida cientos de mensajes de apoyo y pésame a la familia y más de 23.720 ‘likes’. Algo que ya sucedía nada más conocerse la muerte de Ángel Nieto, cuando Twitter se llenaba de condolencias.