El agotamiento y el cansancio hacen ya mella en los chicos de ‘OT’. Tanto es así que Alfred tuvo que abandonar en mitad del concierto de Mallorca. Una espantada que ha explicado ahora en Twitter. En un hilo, el cantante asegura que “no fue mi mejor noche” y cuenta que tuvo mareos y pérdidas de visión, entre otras cosas.

En tres tuits, Alfred comienza explicando que fue “una noche estupenda” y alaba al público, que estaba “entregado”. Pero reconoce que “no fue mi noche”. Como muchos apreciaron, en mitad de ‘City of Stars’, el cantante comenzó a tener complicaciones para seguir la canción. Y es que empezó a “olvidar acordes, a perder la visión y me empecé a marearme”.

Ayer fue una noche estupenda en Mallorca, público entregado… Aunque ayer no fue mi noche. Debido al agotamiento, en medio de City of Stars, empezé a olvidar acordes, a perder la visión y me empezé a marearme, hasta que salí del escenario y sentí que me caía. (Abro hilo).

— Alfred García (@alfredgarcia) 21 de junio de 2018