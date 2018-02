Sirvan estas líneas para informar de que el día 5 de febrero, constituimos ante Notario la Fundación Ángel Nieto con el firme propósito no solo de honrar la memoria de nuestro Padre sino de fomentar los valores del deporte en general y del motociclismo en particular, así como aquellos que definieron su trayectoria profesional y humana: esfuerzo, tesón, superación, compañerismo, juego limpio, deportividad, honradez y humildad entre otros muchos. La Fundación nace también con el propósito de ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico de motos para acompañarlas, tanto a ellas como a sus familias, en todos los procesos que se desencadenan en esas situaciones (recuperación, rehabilitación, asistencia hospitalaria, ayuda psicológica, ayudas en su hogar, etc.) Foto con los patronos.

A post shared by Fundacion Angel Nieto (@fundacion_angel_nieto) on Feb 7, 2018 at 8:15am PST