Javier Calvo contó este domingo en sus redes sociales que sufrió una agresión en la fiesta posterior al Festival de Eurovisión, celebrado este fin de semana en Lisboa. El actor, director y profesor de interpretación de ‘Operación Triunfo’, que viajó a la capital portuguesa junto su pareja, Javier Ambrossi, para apoyar a Amaia y Alfred, los dos representantes españoles, recibió un puñetazo en la cara.

“Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa”, relató el joven a través de su cuenta de Twitter. “Por si me veis hinchadito. Ella, que no puede tener una noche sin titulares”.

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares. — Javier Calvo (@javviercalvo) May 13, 2018

Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa. — Javier Calvo (@javviercalvo) May 13, 2018

Dice Javi que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo. — Javier Calvo (@javviercalvo) May 13, 2018

Javier Calvo también compartió una imagen en su cuenta de Isntagram de cómo quedó su cara tras ese percance.

EMOSIDO AGREDIDO A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) on May 13, 2018 at 1:10pm PDT

“NO ME CALLÉ”

A través de las redes sociales varios testigos presenciales cuentan que el actor y director tuvo un enfrentamiento físico con un hombre y terminó con la nariz ensangrentada. En una serie de tuits y respuestas a sus seguidores, Calvo confirmó la agresión y reveló que el encontronazo tuvo lugar después de que el agresor le increpara en una vía llena de personas.

Con el ojo ligeramente morado y la nariz hinchada, a su llegada a España ha explicado lo ocurrido: “La calle estaba muy revuelta, todo el mundo había bebido mucho y uno nos dijo no sé qué y yo no me calle y al final acabo en un golpe. No es nada, ¿eh?”, relata.