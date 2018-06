Lo anunciaba Steven Spielberg en un vídeo de bienvenida. La Academia de Hollywood aumenta su espectro de miembros e invita a 928 profesionales del cine de todo el mundo a formar parte de ella. Entre todos, a 15 actores y actrices españoles que van desde Carlos Bardem a Carmen Maura.

Our new member list is officially out! And Directors Branch governor Steven Spielberg has a message for all of those invited to join. https://t.co/LEv2huAGHn #WeAreTheAcademy pic.twitter.com/rGG1S2pjaw — The Academy (@TheAcademy) June 25, 2018

De los 15 españoles, 7 son hombres y 8 son mujeres. Algunos han trabajado, además de en cine, también en televisión. Y todos son conocidos por el gran público. Hay quien cuenta en sus vitrinas con algún Goya. Otros han participado en producciones internacionales. Pero todos han colaborado con los más grandes.

Entre los primeros en reaccionar a su invitación, Carlos Bardem, que enviaba un tuit de agradecimiento a la Academia de Hollywood.

What a beautiful surprise! My deepest gratitude to @TheAcademy for this invitation to join you! It’s a honor to share it with such amazing actresses and actors all around the world. Cinema is universal, has to erase borders, has to help to reunite cultures & peoples! 🤗 pic.twitter.com/U312rXJ5pL — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) June 25, 2018

“¡Qué bonita sorpresa! Mi más profundo agradecimiento a la Academia por esta invitación para unirme a vosotros. Es un honor compartirlo con actrices y actores increíbles de todo el mundo. ¡El cine es universal, tiene que borrar fronteras, tiene que ayudar a reunir culturas y pueblos!”, escribía el actor.

Junto a él, los actores Javier Cámara, -que ha aparecido en ‘Narcos’-, Javier Gutiérrez, Jordi Mollá, Eduardo Noriega, Rubén Ochandiano y Daniel Giménez Cacho. Algunos de ellos compartían la noticia en sus cuentas de redes sociales.

“Gracias, cariño, el gusto es mío”, decía Noriega.

Happy and honored to have been invited to become a member of the Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. #ClassOf2018!!!! THANK YOU @TheAcademy ✨✨✨ pic.twitter.com/bGhLvrPRxs — Rubén Ochandiano (@rubenochandiano) June 26, 2018

“Feliz y honrado de haber sido invitado a ser miembro de la Academia de Películas, Artes y Ciencias”, escribía Ochandiano.

Las 8 actrices españolas invitadas son Natalia de Molina, Rossy de Palma, Marta Etura, Carmen Maura, Ángela Molina, Emma Suárez, Verónica Echegui y Bárbara Lennie.

Otros invitados

El objetivo de la Academia de Hollywood no es otro que garantizar y conseguir una mayor igualdad de género y raza. Por eso, además de a los 15 españoles, se han invitado a productores, guionistas, directores y actores de otros 59 países diferentes.

Algunos, tan conocidos como Emilia Clarke, lena Headey, Pedro Pascal, Melonie Díaz, Evan Rachel Wood, Gina Rodríguez o Blake Lively.