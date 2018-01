Blanca Suárez y Joel Bosqued parecen no atravesar su mejor momento. El unfollow en Instagram del actor a su hasta ahora novia ha hecho despertar todos los rumores de una posible ruptura.

Discretos desde que comenzaran su relación en 2015, Blanca Suárez y Joel Bosqued se habían lanzado algún que otro mensaje en Instagram. Y ha sido la red social ahora la que ha desatado los rumores de ruptura entre la pareja.

Y es que hasta ahora, ambos se seguían. Ha sido Joel el que ha hecho un unfollow a Blanca en Instagram que ha hecho a más de uno oler a ruptura en la pareja. El actor ha dejado de seguir a la actriz sin motivo alguno, por lo que muchos han visto una clara señal de que al menos la separación ha llegado a redes sociales.

Eso sí, Blanca Suárez aún conserva a Joel entre los perfiles a los que sigue en Instagram, que no son pocos, ya que asciende a 628. Por su parte, Joel Bosqued sigue a 576 personas entre las que ya no está la actriz.

Siempre discretos

Siempre discretos, la pareja comenzó su relación en 2015 y nunca han querido posar juntos. Las pocas imágenes que se tienen de ambos siempre han sido gracias a los paparazzi. Eso sí, en los últimos tiempos, ninguno de los dos se negaba a hablar del otro. Y eso a pesar de las reticencias de Blanca, que tardó mucho más que su novio en hablar de él.

Y es que Joel se había mostrado mucho más accesible y natural con su anterior pareja, la también actriz Andrea Duro (actual novia del futbolista Chicharito). Con ella no dudó en posar en photocalls durante el tiempo que duró su relación y contar abiertamente lo bien que les iba. Sin embargo, con Blanca, la ley del silencio era norma.

Por eso, no se espera que ni Blanca Suárez ni Joel Bosqued confirmen la supuesta ruptura, aunque el unfollow en Instagram sin duda revela que algo no va bien en la pareja. Y es que no son los primeros famosos que tras dejarse de seguir en redes, se comprueba que su relación ha hecho aguas.