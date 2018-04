Los fans de Blanca Suárez y Mario Casas están eufóricos. Muchos celebran que la pareja haya dado un paso más en su relación y de la amistad hayan pasado al amor. Tras nada menos que ocho años como amigos, han decidido ‘subir de nivel’ su relación. Y un beso lo confirma.

Un ósculo publicado en la revista ‘Corazón TVE’, que ha compartido su portada en Twitter. En ella, se puede ver cómo Mario y Blanca desataron su pasión en un local de Madrid, ajenos a las miradas indiscretas y sin importarles el resto de la gente.

Hace unas semanas se les pudo ver salir de casa de la actriz juntos. Después, unas fotos en Instagram destapaban sus salidas a varios restaurantes. Y ahora ya por fin hay foto del beso que confirma su relación. Blanca y Mario estuvieron en un local de moda de Madrid, conversaron animadamente y terminaron dando rienda suelta a su amor.

Desde que se conocieran hace ya ocho años, Mario y Blanca han coincidido varias veces en sus proyectos. Juntos protagonizaron ‘El Barco’ en Antena 3. También compartieron cartel en ‘Carne de neón’ o en ‘El Bar’, donde también se enamoraban.

Juntos rodaron ‘Mi gran noche’ y, anteriormente, ‘Fuga de cerebros’, aunque en esas ocasiones prácticamente no compartían plano.

Su amistad se ha ido afianzando y ambos han reconocido que más que compañeros de profesión eran grandes amigos. Algo difícil en la profesión, aseguran. Desde que se conocieron, no habían estado solteros a la vez.

Mientras Blanca vivía romances con Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín o Joel Bosqued, él estaba cinco años con María Valverde y un par de ellos con Berta Vázquez. Fue unas semanas que, tras la ruptura de Suárez con Bosqued, los dos se encontraban en idéntica situación sentimental.

Sus fans están encantados con el romance y así lo han dejado claro en Twitter. El beso entre ambos ha revolucionado a los que, aseguran, llevaban años esperando este momento.

Pues a mí me encanta que Blanca Suárez y Mario Casas estén juntos. Lo que no me gusta que si algún día lo dejan… pierdan la amistad tan bonita que han tenido siempre (y única amistad dentro de ese mundo)

— Conso (@_Morado_4) April 13, 2018