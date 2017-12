Este jueves saltaba la noticia: Carmen Franco recibía la extremaunción. A sus 91 años y con un cáncer terminal desde el pasado verano, la hija del dictador esperaba la muerte en su casa. Una noticia que adelantaban en TVE y que provocaba un torrente de comentarios en Twitter. Entre ellos, muchas burlas, deseos de muerte y críticas a la cadena pública por enviar cariño a la familia.

Las primeras reacciones las provocaba sin querer Saúl Ortiz. El periodista de ‘La Mañana de La 1’ enviaba un tuit que no ha gustado nada. En él, mostraba su cariño a la familia en estos momentos. Además, adelantaba que los Franco esperaban ya el desenlace.

Entre los más de 50 comentarios que recibía, muchas críticas. Todas ellas por enviar su cariño a la familia Franco. Algunos le recordaban la dictadura. Otros se enfadaban porque, a su juicio, nunca habían trabajado. Algunos recordaban que dejará una gran fortuna a sus hijos y otros mostraban su sorpresa al ver la condescendencia con que trataban la inminente muerte de ‘Nenuca’, como la llamaba su padre.

Te apiadas de verdad de los Franco ? Qué será lo próximo, apiadarse y justificar la Pederastia de la Iglesia ? Me quedo anonadado. 😕

¿Pero a ti que te pasa? Eres joven y no has vivido una dictadura. Pero tienes familia que deben tener memoria.

Poco después, eran los tuiteros los que comentaban la noticia del empeoramiento de la salud de Carmen Franco. La mayoría, para burlarse. Muchos para acordarse de su padre. Otros para desearle que se muriera lo antes posible o que había tardado mucho. Y los menos para defenderla de lo que hubiera hecho Franco.

Ni me alegro ni me da pena,Pero ver gente de 30 años alegrarse de la muerte de Carmen Franco por ser hija de quien fue da risa o pena por la moralidad de la sociedad

No se puede culpar a Carmen Franco de lo que hiciera su familia cuando era pequeña. De que fuera la presidenta de la fundación en honor a un dictador asesino si tiene algo de culpa y se la puede juzgar.

También había quien se acordaba de las condenas por delitos de odio y mostraban su preocupación al expresar su opinión sobre la inminente muerte de Carmen Franco.

Pues yo no me dejo poner mordaza. Que Carmen Franco muere….pues me da lo msimo. Pero que ella durante toda la vida disfrutaba (y sus hijos ídem) de lo que su padre ha robado y le parecía normal y bien eso…… pues nada de respecto se merece. https://t.co/gL6axnvgy4

— Vienna girl (@viennagrl) December 28, 2017