Cepeda y Aitana ya no disimulan. En sus últimas declaraciones de amor, ambos se han mostrado más cariñosos que de costumbre. Cogidos de la mano, con gestos románticos y muchos besos parecen confirmar su relación.

La relación entre Cepeda y Aitana parece más que consolidada. La pareja ya no disimula y aunque no haya confirmado de viva voz su amor, sus gestos les delatan. Besos, ‘manitas’, miradas cómplicas y, sobre todo, sus declaraciones de uno con otra parecen no dejar lugar a dudas.

Las últimas se producían durante el concierto de los chicos de ‘OT’ en Málaga. Como siempre, uno de los momentos más esperados era la canción ‘No puedo vivir sin ti’. Cepeda y Aitana saltaban al escenario para interpretar el mítico tema de Los Ronaldos. Y la catalana hacía toda una declaración de amor hacia su chico. “Quiero decirte que esta vez yo te diría que tienes un alma muy pura, que vas a sacar un discazo, que eres muy grande. Y esta vez y todas te diría que ‘te quiero mucho'”, decía Aitana.

Cepeda reaccionaba bajando la cabeza y sonriendo a más no poder, entre los aplausos del público de Málaga.

A partir de ahí, la complicidad de ambos es innegable. Durante ‘Camina’ no dudan en ‘hacer manitas’. Además, durante los últimos conciertos, los besos de Cepeda hacia la benjamina de la edición no han sido pocos. Todos recogidos por los miles de móviles que graban sus actuaciones y apariciones en el escenario.

el momento en el que aitana y luis se dan la mano en camina en buena calidad, pero más allá de eso ver la complicidad y lo bien que se entienden con tan solo mirarse es increíble #ConciertOTSevilla pic.twitter.com/DyrsfNn1ZM — maría (@alltoowell_) June 3, 2018

Declaración en Instagram

Tras las palabras de Aitana, Cepeda no dudaba en contestar en Instagram. Lo hacía con la portada del que será su disco. Agradecía a los que le han rodeado el apoyo, con especial atención a Aitana, a la que sin embargo no mencionaba.

“Gracias a mis 15 compañeros pero a una en especial porque siempre estará, siempre estuvo y estaría”, escribía el cantante.