Cepeda ha sacado nuevo single. Se llama ‘Esta vez’ y, en cuestión de minutos, llegaba al número 1 iTunes. Una noticia que volvía locos a sus fans. Aunque mucho más lo hacía el gesto que el cantante le dedicaba a Aitana mientras cantaban juntos esta canción. Un simple gesto que ha sido interpretado por muchos como una nueva manera de declararse su amor.

Desde que el gallego declarara su amor a Aitana en la última gala de ‘OT’, los fans ven en cada gesto de la pareja una señal más de su relación. Primero fue el hecho de que Aitana dejara de seguir a Vicente, el novio con el que entró en el concurso, en Instagram. Después, la presentación que la joven hizo de Cepeda en su último concierto. Y ahora es el gesto de él hacia ella.

Gesto que se producía en una grabación de Cepeda, Aitana y Roi. Los tres interpretaban en un directo para Instagram el tema ‘Esta vez’, single del primero. En un momento dado, la letra dice “soy de ti”. Y es ahí donde Cepeda ha señalado claramente a Aitana. Un paso más, aseguran, de la confirmación de su relación.

En Twitter, los fans de ‘Aiteda’ se volvían locos. Muchos recogían el momento en cuestión. Otros daban por hecho que la pareja había confirmado así su amor. Y hay quien cree que habrá más señales hasta llegar al ansiado beso entre ambos que no dejaría lugar a dudas.

@Aitana_ot2017 YO NO SÉ SI TE HAS FIJADO PERO EN TU HISTORIA, EN UNA PARTE DE LA CANCIÓN CEPEDI TE SEÑALA.

No digo nada y lo digo TODO @Cepeda_ot2017 (increíble la canción) 💙💙 #EstaVez

— Sarita__18 (@Sarita180046944) May 31, 2018