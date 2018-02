Cepeda no se rinde en el amor y se ha declarado de nuevo a Aitana. El concursante de ‘OT’ le ha dedicado una canción en Instagram llena de mensajes y mostrar de nuevo sus sentimientos hacia su compañera.

El ‘culebrón’ Aiteda sigue dando que hablar en las redes sociales y añade un nuevo capítulo. Si primer era Cepeda el que se declaraba a Aitana en directo, y después le enviaba un mensaje en Instagram, era luego ella la que contestaba a su compañero. Aitana le dejaba claro que serían solamente amigos. Y ahora, de nuevo, es Cepeda el que responde.

Y lo hace en forma de canción llena de mensajes y dejando entrever que no se va a rendir con ella, aunque sí pone punto y seguido al asegurar que es el fin de una etapa. Ha sido en Instagram donde Cepeda se ha dirigido de nuevo a Aitana. Un vídeo que va acompañado por toda una declaración de intenciones. “Como soy de pocas palabras, os lo digo cantando. ¿Qué hay de malo?”, se pregunta Cepeda.

“Quered, es muy bonito, y expresadlo siempre que podáis. Da igual cómo”, aconseja Cepeda, que se despide con un “fin de etapa” que podría pone punto y final a su conquista de Aitana.

Todo parece indicar que dejará por el momento a Aitana. La joven parece haberse decantado por su novio, Vicente. Pero la canción de Cepeda vuelve a mostrar su amor por su compañera.

“¿Qué hay de malo en desnudar tu piel?”, se pregunta en una primera frase. “¿Qué hay de malo en desaparecer?”, continua. “¿Qué hay de malo en demostrar la sed que se calma sólo con tu miel?”, sigue. “Ya me ves, ya me ves, y hoy te grito de las mil formas que sé, que lo volvería hacer”, dice Cepeda después. El concursante de ‘OT’ asegura así no arrepentirse de su declaración de amor. “Y es que ya es mi última vez”, termina el cantante.