Dos tontos muy tontos… 🇻🇳 @yasminapaiman Por cierto, por si te lo estás preguntando, nos llevamos 15 putos años (Ay). Yo también flipo, pero las cosas del corazón son así… Ha sido un @ristomejide de libro! 😂

A post shared by Dani Mateo (@danimateoagain) on Mar 28, 2018 at 12:22am PDT