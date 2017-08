Semen de pulpo a la brasa … primer semen que pruebo y me ha encantado ( no será el último) !!!😁 😲😲😲😲😲 Shirako (milt) of octopus grilled …my first time and love it ( will not be the last one ) !!!!😁😲😲😲😲😲 Sushiso Masa Tokyo ❌⭕️🐽⚡️🍣🍣🍣🇯🇵🇯🇵🇯🇵

A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) on Aug 11, 2017 at 6:57am PDT