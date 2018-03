Fue en el año 2015 cuando Eddie Redmayne se llevaba el Oscar por convertirse en Stephen Hawking. La película ‘La teoría del todo’ narraba la vida del físico británico. Y se basaba en el libro de su exmujer, titulado ‘Hacia el infinito’.

El actor se preparó entonces a conciencia para interpretar a Hawking y contar, entre otras cosas, cómo fue diagnosticado de ELA con solo 21 años. Redmayne perdió 9 kilos y pasó cuatro meses investigando, estudiando el aspecto físico y las leyes de Hawking. También le conoció y por eso, su sentido adiós cobra vital importancia este miércoles.

Así, tras conocer su muerte, Eddie Redmayne quería despedirse de Hawking. A través de un comunicado a la BBC, publicado en Twitter, el actor se expresaba así: “Hemos perdido una mente maravillosa, un científico increíble y el hombre más divertido que he tenido el placer de conocer. Mi amor y pensamientos están con su extraordinaria familia”.

Redmayne vivía gracias a su alter ego Hawking uno de los mejores momentos de su vida profesional. El actor ganó diversos premios con el papel en una película que emocionó al propio físico. “Que la enfermera de Stephen le limpiara una lágrima de su mejilla, cuando se encendieron las luces tras el pase, es difícil de superar”, declaró el guionista Anthony McCarten entonces en una entrevista.

Actor Eddie Redmayne has paid tribute to Stephen Hawking. Eddie played the professor in the 2014 film, The Theory of Everything. pic.twitter.com/bMSAiSDxd4

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 14 de marzo de 2018