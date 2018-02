La situación económica de muchos actores no es la mejor. Pero sorprende, y mucho, que un ganador del Goya reconozca estar atravesando problemas de dinero. Ha sido Eneko Sagardoy, que recogía el mayor galardón del cine española el pasado sábado por la película ‘Handia’, el que ha reconocido no atravesar un buen momento.

Ganador del Goya a mejor actor revelación, Eneko sorprendía en redes sociales al asegurar que está cobrando la prestación de desempleo. Una situación en la que lleva dos meses. Gracias a esta pensión, Eneko puede sufragarse los gastos de los viajes de promoción de las dos películas en las que ha participado: la premiada ‘Handia’ y ‘Cuando deses de quererme’.

En una rueda de prensa en Bilbao, Eneko señalaba que ganar el Goya el pasado sábado, de momento, no le había reportado “nada”. Aunque espera que en el futuro sí porque, al menos, tiene ya unos cuantos “proyectos ilusionantes” en los que se meterá de lleno a partir de mayo.

Hasta ahora, Sagardoy ha participado en cuatro películas, que se están estrenando en la actualidad, y en cuatro obras de teatro. “Ahora estoy de gira con dos obras de teatro y tengo pendiente el estreno de dos películas; es decir, no dramatizo absolutamente nada sobre mi situación laboral porque más del 80 % de los actores estamos en paro”, decía el ganador del Goya.

“Pero es verdad que, a efectos administrativos, ahora mismo estoy cobrando el paro con el que afronto todos los gastos de promoción, que no salen gratis”, señalaba. Además, añadía que contaba su situación para derribar estereotipos y “porque es una realidad”. También para mostrar a la gente que cuando un actor gana un premio no se le soluciona la vida de un momento a otro.

Eneko Sagardoy ha resaltado también que su situación “no es para nada dramática” y que si todo va bien, mejorará en los próximos meses.

El actor ha reconocido que tiene ahora “proyectos ilusionantes” que acometará a partir del mes de mayo. “Espero que el premio me sirva al menos para acceder a pruebas, lo que ya es un lujo hoy en día”, deseaba Eneko.

Su situación económica sorprendida en redes sociales, donde resaltaban la noticia y donde algunos aseguraban que esto es el día a día de muchos actores.

A ver: Que alguien me lo explique: ¿Está trabajando o está cobrando el paro? Aquí hay algo que no me encaja. #enekosagardoy #empleo #actoresenriesgodeexclusionsocial pic.twitter.com/erSoAMPxSi

— Jesus Bardon (@jesbardon) February 6, 2018