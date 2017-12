Es común en épocas navideñas que las redes sociales se inunden de felicitaciones. Mensajes de fiestas, de año nuevo y de buenos deseos para los seguidores. En especial, destacan la de famosos, con mayor alcance por el número de ‘followers’ que tienen en sus cuentas.

Sin embargo, a veces una felicitación bienintencionada sale mal y lo que prometía ser algo alegre y navideño se convierte en algo polémico y objeto de críticas en las redes sociales. Algunos, como Robbie Williams, deciden hacer felicitaciones un tanto inusuales para llamar la atención y ser diferente de los clásicos mensajes.

Sea como sea esta es la lista de las 5 felicitaciones navideñas más polémicas y controvertidas de este 2017.

1- Robbie Williams posa desnudo

El cantante no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de mostrar su cuerpo y en Navidad esta idea no cambia de parecer. En esta publicación posa desnudo (tapándose sólo sus partes íntimas porque Instagram censura) para felicitar las fiestas. “¿Quién quiere un beso debajo del muérdago?”, escribió.

2- Melania Trump, de ‘morritos’

La mujer de Trump posaba con un gorro virtual y poniendo ‘morritos’. Una postura y conducta que algunos ven como “inapropiada”.

La hija del presidente de los Estados Unidos también ha causado controversia. Se ‘convirtió’ en su padre por unos instantes en las redes sociales al publicar un par de fotos que han indignado a la sociedad estadounidense.

3- Hamilton y su sobrino

El piloto de Fórmula Uno generó polémica en las redes cuando publicó un vídeo en su ‘instagram stories’ en la que echaba la bronca a su sobrino por disfrazarse de princesa. Debido a la presión, el deportista tuvo que borrar el vídeo y disculparse en Twitter.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017