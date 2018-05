La boda de Harry y Meghan en Inglaterra este sábado está copando los mensajes en Twitter. Muchos son los que están siguiendo la ceremonia a través de redes sociales y las distintas televisiones. Pero, sin duda, ha sido la llegada de los invitados famosos lo que más tuits ha provocado. La aparición de Amal Clooney, los Beckham o la presentadora Oprah Winfrey arrasan en redes sociales.

Si duda, Amal Clooney ha sido de las más aclamadas. Su vestido en color mostaza y su pamela han causado furor. Son muchos ya los que han nombrado a la mujer de George Clooney como la más elegante de la boda.

No es la Hathaway, es Amal Clooney, su esposa #cotilleooff — ᵅˡᵇᵉʳᵗ ᶠᵒʳᵗᵘⁿʸ (@nastrud) May 19, 2018

Guys Amal Clooney's outfit is giving me life. Also Fergie yasss girl pic.twitter.com/IwJ6erevK1 — Nina (@Neenz23) May 19, 2018

Boda del príncipe Harry y Meghan Markle: Amal Clooney apuesta por la melena y acierta https://t.co/AMFWgID8S9 pic.twitter.com/ZLn9KwuVIH — Moda y Entretenimiento (@moniveriuska) May 19, 2018

Pero qué elegante y preciosa va Amal ❤ #RoyalWedding pic.twitter.com/tCCtAxRQoP — M.r.s ϟ (@Manolokjrs) May 19, 2018

Al igual que sucediera en la boda de Guillermo y Kate, los Beckham llamaban también la atención. La elegancia de Victoria y el dandy inglés en el que se ha convertido el exjugador de fútbol hacían las delicias de los tuiteros. La ex Spice Girl se convertía, también, en otra de las más elegantes del día.

Define elegancia en una instantánea. Sir David Beckham llega invitado a la #RoyalWedding

Este crack acaba de opacar al novio el día de su boda! pic.twitter.com/Ui9tQgSr3P — Bruno (@brujeador) May 19, 2018

I share a birthday with his wife,therefore I'm getting my Beckham,Amen?AMEN pic.twitter.com/tlnrAae3cW — Yvette_XO (@kenyanjukebox) May 19, 2018

Oprah, Elton…

Entre el resto de invitados famosos, Elton John y su beso con David Beckham; el cantante James Blunt, el cómico James Corden; la presentadora Oprah Winfrey o la tenista Serena Williams.

Oprah Winfrey is among the guests arriving at St George's Chapel in Windsor for the #royalwedding – follow live updates here: https://t.co/Cwk4jQhPsL pic.twitter.com/JNU8oSFRJI — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 19, 2018

Elton John chats with David and Victoria Beckham at the #RoyalWedding before his performance later today https://t.co/E1JyPZJ2OC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 19, 2018