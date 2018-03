Un año y dos meses después de cesar su convivencia, Paula Echevarría y David Bustamante ya han firmado el divorcio. Ellos mismos lo han confirmado este miércoles en un comunicado publicado en la revista ‘¡Hola!’. Sin embargo, como han hecho durante todo este proceso de separación, ambos han ‘pasado’ de comentar nada en redes sociales.

Muy activos ambos en Instagram, esta vez han evitado compartir nada ajeno a su mejor cara. Tanto Paula como David han mostrado su faceta más profesional.

En México tras pasar por Los Ángeles, Paula Echevarría compartía fotos de la fiesta de Tous a la que acudió. La actriz ha compartido noche con “mujeres bellas y con talento”. La diferencia horaria ha hecho que el comunicado de su divorcio se haya publicado cuando ella aún no se ha despertado. Sin embargo, no parece que vaya a comentar nada en Instagram al respecto. Y es que, desde que se separara de David, su relación no ha tenido cabida en redes.

Por su parte, David Bustamante guardaba silencio este miércoles. Su última foto corresponde a este pasado martes, junto a Armand Martín. El cantante le agradece todo lo que ha hecho por él y le considera como “mánager, hermano, amigo”.