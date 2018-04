Los duques de Cambridge han sido padres por tercera vez. Kate Middleton daba a luz este lunes, a las 11:00 horas, a su tercer hijo. Un niño sano que ha nacido con 3,9 kilos de peso. Aprovechando su cuenta en Twitter, Kensington Palace anunciaba el nacimiento a la vez que un pregonero hacía lo propio de la manera más tradicional posible. Tanto la madre como el pequeño están en perfecto estado de salud.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

