El último ejemplo no es otro que el de la actriz Andrea Duro y el jugador de fútbol Chicharito. Al menos, de manera pública. El futbolista comentaba hace unas semanas, en una de las fotos de la intérprete, que quería conocerla y ésta comenzaba a seguirle el juego.

Ahora, y tras varias publicaciones de ambos en Instagram, parece que la confirmación de su amor es oficial. De hecho, la actriz no duda en llamar precisamente “amor” al jugador de fútbol a la vista de todos sus seguidores en la red social.

¿? 🤷🏽‍♂️ (No es nadie del pasado) A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Jul 27, 2017 at 12:53pm PDT

El amor surgió también gracias a Instagram en el caso de Risto Mejide y Laura Escanes. Muchos no sabían que el publicista decidió seguir en la red a la modelo después de que los medios se enteraran de la ruptura de su anterior relación precisamente por las redes. “Dije ‘voy a seguir a las 10 tías más buenas de Instagram para que se vuelvan locos los periodistas del corazón’. Y ella era una de esas chicas. El primer día ya me enamoró no sólo con sus fotos sino con sus textos”, contaba Risto en el programa de Cuatro ‘Planeta Calleja’. Su mujer comentaba además que se sorprendió al ver cómo Mejide la había seguido por Instagram y que no dudó en contestarle al saludo. El resto, ya es historia pública y conocida que terminó en boda por todo lo alto al pasado 20 de mayo.

Nudos. A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) on Jul 28, 2017 at 11:21am PDT

La misma historia vivieron Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, quienes también han puesto broche de oro a su relación con una boda este año. El jugador de fútbol se vio rápidamente atraído por la joven influencer italiana gracias a sus fotos en Instagram. Comenzó a seguirla, de ahí pasó a los mensajes privados y en solo unos días estaban comenzando un bonito amor.

Lunch with my wife before training 👍🏻 comida con mi mujer antes de entrenar! A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) on Aug 1, 2017 at 5:47am PDT

Instagram también sirvió de puro Tinder a Ricky Martin para encontrar a su prometido, aunque en su caso, fue más casualidad que búsqueda intencionada. El cantante, que es un amante y coleccionista de arte, quería buscar nuevos artistas y lo hizo a través de la red social. Rápido se interesó por la obra de Jwan Yosef y se decidió a escribirle un mensaje privado. Durante seis meses, según ha relato el propio Ricky, sólo tuvieron contacto por escrito. La relación llegó a tanto de esta manera que el puertorriqueño cogió un avión hacia Londres para conocer al que hoy es su prometido.

Yup. A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Apr 15, 2016 at 9:59pm PDT

El amor de Cristina Pedroche y David Muñoz, tan retratado en Instagram, no comenzó en la red pero sí por culpa de ella. Ambos se conocieron en un evento de ropa deportiva y, entre sus conversaciones, la necesidad que veía la presentadora de que el cocinero tuviera cuenta en la red social. El chef, al día siguiente, y en un encuentro por Twitter, vio cómo la primera pregunta era de Cristina, quien le cuestiona precisamente si ya se había creado un perfil en Instagram. “Dije, ‘esta ha venido para quedarse'”, recuerda el dueño de DiverXo.