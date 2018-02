Este pasado miércoles, Irene Junquera quería compartir con sus seguidores en redes sociales un vídeo. La idea era mostrar sus pies y cómo recuperaba con agua fría el esfuerzo tras hacer ejercicio. Hasta ahí, todo normal.

Sin embargo, la grabación la hizo en la misma ducha, desnuda. E Irene Junquera no contó con que la alcachofa cromada del baño hace efecto espejo. El resultado: verse reflejada completamente desnuda.

Y es que Irene enfocaba a los pies con el móvil, la alcachofa reflejaba a su vez su desnudo y el lío se montaba rápido en redes sociales. Casi tan veloz como la propia Irene quitaba el vídeo. Sin embargo, ávidos seguidores lo guardaban y lo hacían viral en varias plataformas digitales.

Tras el gran revuelo y verse en todos los medios de comunicación, Irene Junquera respondía irónica y con buen humor a lo sucedido. La presentadora reconocía que a partir de ahora se ducharía “vestida” y que había “cambiado la alcachofa por una opaca”.

Hola amiguitos, a partir de ahora me ducharé vestida. Y he cambiado la alcachofa por una opaca. Besis

Después, y ya en serio como ella misma comentaba, agradecía a los medios que no habían publicado la imagen en cuestión. Un vídeo que ella misma borraba y que Voz Libre ha querido ilustrar pixelando ese momento para que sus lectores se puedan hacer una idea de cómo era el material, sin vulnerar el deseo de Irene de hacerlo desaparecer.

Y ahora en serio, gracias a los medios que NO han ilustrado la noticia con la imagen que yo borré de mis redes.

Antes de tomarse con buen humor y responder ella misma a todo lo sucedido, Irene Junquera compartía los tuits de su amiga la tuitera Pinpilin Targaryen.

Esta cuenta lanzaba primero un mensaje en el que agradecía el “altruismo” de la periodista. “Has hecho felices a los básicos de España”, le decía. A lo que Irene contestaba con un corazón.

Mi cari, @irenejunquera , gracias por tu altruismo. Así sin quererlo, has hecho felices a todos los básicos de España y del extranjero. Hoy vas a dormir de puta madre. Te quiero.

Después, y ante algunos comentarios, Pinpilin daba seis razones por las cuales defendía a su amiga Irene Junquera. Algunos le reprochaban que si no había hecho nada malo, por qué lo había borrado tan pronto. Ella explicaba que pese a ello, no era agradable leer todo lo que le decían. Además, la amiga de Irene se quejaba de los insultos que la presentadora había sufrido y del acoso en las redes tras mostrar su desnudo.

Defiendo a Irene Junquera por varios motivos:

1. No ha hecho nada malo

2. Odio el acoso

3. Me dan asco los que insultan desde el anonimato

4. Porque soy feminista

5. Porque es mi amiga y es una tía de puta madre

6. Porque me sale del mismísimo coño. (Uhhhh, coño)

AGUR.

— Pinpilin Targaryen🐉 (@pinpilinpauxa) February 7, 2018