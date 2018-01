Alejandro Sanz ha compartido una foto en Instagram que está volviendo locos a sus fans. Muchos de ellos no entienden qué ha querido decir y el cantante mantiene el misterio.

Una foto suya de hace unos años y dos frases que pocos han entendido. “No me jodan. Yo no lo haría”, escribía Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram. La imagen y el comentario ha dejado locos a sus seguidores, que no saben a qué se refiere el artista con su publicación.

Pese a no ser entendida, la foto, compartida este pasado domingo, acumula ya más de 50.260 ‘me gusta’ y decenas de comentarios.

Muchos de ellos simplemente alabando a Alejandro Sanz. “Guapísimo”, “bonita foto”, “bombón” o “tu mirada me encanta” eran algunos de ellos. Sin embargo, gran multitud de ellos se referían al significado que quería dar el cantante a esa foto.

“¿El qué no harías?”, “¿Yo a ti? Nunca!” o “Oh, mi amor, ¿qué ha pasado?”, eran algunos de ellos. Otros intentaban adivinar el significado de esa foto y esa frase y aseguraban que el cantante aparecía con “cara de molestito”.

Sin explicación

Pero sobre todo la curiosidad es lo que se ha mostrado en los comentarios recibidos por un Alejandro Sanz que no ha aclarado a qué se refería. De hecho, sus tres siguientes publicaciones no han tenido nada que ver.

En la primera, compartía una foto actual y parecía rebelarse contra las críticas. “Mira y si no te gusta lo que ves… pues mira otra vez”. Después, publicaba el vídeo de Nahum, el hijo de uno de sus amigos, que con año y medio ha empezado a andar y parece tener muy claras sus prioridades y gustos.

Por último, este mismo lunes a primera hora, compartía una foto delante de una imagen de John Lennon, con un único hastag como texto, #imagine.