Gracias por la visita blanca y Mario un abrazo muy grande saludos a todos los amigos con los que nos visitasteis #calidad #food #foodie #foodies #cochinillo #asador #asadormuseosiboney #arevalo #asadorsiboney #mariocasas #blancasuarez #restaurant #museo #asadores #gastronomia #gastronomiaetc #megusta #amomitrabajo #cocina #tequiero #foodporn #foodstagram #foodpics #eat #alimentacion #sabor #delicioso #delicious #comida #instafood @mario_houses @blanca_suarez

A post shared by Asador Siboney (@asadormuseosiboney) on Mar 25, 2018 at 8:56am PDT