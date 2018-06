Johnny Depp magrissimo e con il volto stanco fa preoccupare i suoi fan. L'attore è stato immortalato a San Pietroburgo poco prima del concerto con la sua band, The Hollywood Vampires. Il sorriso è l'unica cosa di riconoscibile che gli è rimasta. #johnnydepp @johnnydeppofficial

A post shared by verissimo (@verissimotv) on Jun 4, 2018 at 1:22am PDT