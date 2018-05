De esas fotos que guardas como oro en paño y que te transportan en el tiempo . #TBT #2007 #NirayCarlotaestánigualqueahora #seguroqueelchicodelafotoossuenadealgo #buenostiempos #LaSexta #grandeAlonso

A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) on May 24, 2018 at 11:52am PDT