Como es habitual ya, los Reyes han dado el pistoletazo de salida a su estancia veraniega en Mallorca con un posado en los jardines de Marivent junto a sus hijas. Una sesión de fotos que arrancaba poco después de las 7 de la tarde, hora a la que llegaban al palacio mallorquín los monarcas, que se alojan estos días en la casa de Son Vent.

Con todos los medios preparados, los Reyes y sus hijas aparecían vestidos con ropa informal, sonrientes y relajados. Leonor y Sofía tenían especial protagonismo, siendo las primeras en posar, solas, ante los medios. Las dos pequeñas dejaban así para la prensa una foto inédita, ya que es la primera vez que ambas posan sin sus padres.

Sin duda, ha sido uno de los cuatro hits del posado que más se ha comentado en las redes sociales. Numerosos tuiteros se han hecho eco del protagonismo que han querido dar Felipe y Letizia a Leonor y Sofía y así ha quedado reflejado en muchos de los tuits lanzados al momento. La instantánea ha sido muy alabada, destacando los elogios a las dos niñas.

Incluso la prensa extranjera se hacía eco del posado, como podía leerse en los tuits de diarios británicos y franceses.

Video: Spain's King Felipe and Queen Letizia on holiday with their daughters, Leonor and Sofia https://t.co/lyJvFYBtzL

— Cinderella (@worldofroyalty) August 1, 2017