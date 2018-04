Eran las 18:00 horas en Londres (19:00 horas en España) cuando los duques de Cambridge salían del hospital con su tercer hijo. Guillermo y Kate presentaban al bebé en sociedad y protagonizaban la primera foto del niño, del que aún se desconoce el nombre. Una imagen que bien podría resumirse en 5 detalles que han llamado la atención en todo el mundo.

El primero de ellos es la rapidez con la que aparecían ante los medios. Sólo siete horas después de dar a luz, Kate aparecía radiante con su hijo. El bebé nacía a las 11:00 horas y a las 18:00 horas posaba ya en brazos de su madre. Si bien él está en perfecto estado, sorprende que la duquesa de Cambridge apareciera tan recuperada en tan poco tiempo.

Kate batía su propio récord, pues con la princesa Charlotte tardó nueve horas en salir y con el príncipe George hubo que esperar al día siguiente. La mujer de Guillermo de Inglaterra demuestra que cada parto es más rápido y se recupera antes.

El segundo de los detalles hacía referencia al estilismo elegido. Con la ayuda de su peluquera, Cook Tucker, y de su estilista, Natasha Archer, Kate aparecía con un vestido rojo de manga tres cuartos y cuello bebé de encaje blanco. Un look que recuerda al que lució Diana de Gales cuando abandonó el hospital tras el nacimiento del príncipe Harry.

Un guiño que no es el primero que hace Kate a Lady Di. Ya tras su primer parto, la duquesa aparecía con un vestido muy parecido al que la fallecida princesa lucía el día que presentó al príncipe Guillermo.

A tribute to Diana? Kate chose similar designs as Diana did when introducing the world to her first and second sons. pic.twitter.com/qItPufwghy

— History Mommy (@historymommy) April 23, 2018