En la cuna del movimiento #MeToo, el caso de ‘La Manada’ también indigna. Ha sido la actriz estadounidense Jessica Chastain la que ha internacionalizado la sentencia a los jóvenes. En dos tuits, se ha mostrado tajante y ha criticado a la justicia española. “No es abuso sexual, es violación”, escribe tras contar lo sucedido.

Conocida por películas como ‘Interstellar’ o ‘Zero Dark Thirty’ y nominada dos veces al Oscar, Jessica muestra su indignación. Lo hace ante sus más de 729.000 seguidores de Twitter.

En el primero de sus tuits, Jessica Chastain comparte la noticia de ‘The Guardian’ sobre las protestas en la calle. Manifestaciones que surgieron tras conocerse la sentencia contra ‘La Manada’, insuficiente para la mayoría. La actriz cuenta a sus seguidores qué pasó en aquellos sanfermines.

“Cinco extraños dijeron a una adolescente borracha que la acompañarían andando hasta su coche. En lugar de eso, la llevaron a otro lugar donde se grabaron violándola en grupo. Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es una violación”, dice.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3

— Jessica Chastain (@jes_chastain) April 26, 2018