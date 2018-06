Color, ritmo y banda de jazz han sido los ingredientes con los que Nueva Orleans ha recibido a los Reyes Felipe y Letizia. Al son de la conocida marcha ‘When the saints go marching in’, bajaban del avión. A ambos se le quedaba cara de ‘alucinados’ con el recibimiento que les tenían preparado en EEUU.

Los Reyes llegaban a Nueva Orleans en lo que es la primera parada de su viaje oficial por el país. Una visita con un doble objetivo. Por un lado, destacar la aportación española en la historia de EEUU y, por el otro, mantener un encuentro con Donald Trump. Los Reyes pasarán por Nueva Orleans pero también por San Antonio (Texas) y cerrarán en Washington el próximo martes.

La delegación española, encabezada por Don Felipe y Letizia, aterrizaba a las 8 de la tarde, hora local. El horario hacía que fuera la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, la que recibiera a los Reyes. Lo hacía mostrando un gran ritmo y pasándoselo en grande con el recibimiento preparado. Y es que una colorida banda de jazz, ritmo que nació en la ciudad, les esperaba a pie de escalinata.

Un recibimiento musical y muy acorde a los habituales desfiles de la ciudad, conocidos en todo el mundo. De hecho, su carnaval es uno de los más concurridos y festivos. Quizá los Reyes no se esperaban este aterrizaje, pues sus caras de sorpresa lo decían todo.

La bienvenida a los Reyes en Nueva Orleans se convierte en una fiesta, al ritmo del gospel “Oh when the saints go marching in” pic.twitter.com/nnbQTgeKIN

— FRANCISCO PANIAGUA (@fpaniaguaocr) June 15, 2018