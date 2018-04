El tenso momento entre las reinas Letizia y Sofía a causa de una foto de ésta última con sus nietas se hacía viral rápido. Y las reacciones no tardaban en llegar. Entre memes, bromas y comentarios en Twitter destacaba uno en concreto: el de Marie-Chantal Miller.

La mujer de Pablo de Grecia, y por tanto sobrina política de Doña Sofía, no ha dudado en ponerse al lado de la reina emérita. Marie-Chantal se ha mostrado muy crítica con Doña Letizia. El periodista Martín Bianchi era quien comenzaba una conversación que daba pie a las declaraciones de Miller. Bianchi quería saber si el vídeo era real y qué decía la prensa española.

“Esto es muy desagradable”, decía en un tuit Marie-Chantal. Después, sus ánimos iban creciendo y su enfado era más evidente. “¡Esto me hace sentir muy enfadada!”, escribía.

Aunque ha sido el cuarto tuit de Marie-Chantal Miller lo que ha dejado sin palabras a más de uno. “¡Ninguna abuela se merece este tipo de trato! Wow [la reina Letizia] ha mostrado su verdadera cara”, escribía.

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours

— Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018