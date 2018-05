Después de confirmar que su padre no estaría en la boda, Meghan Markle ha resuelto el misterio del padrino. La exactriz ya tiene sustituto de emergencia. Y no es otro que su futuro suegro, el príncipe Carlos. Tanto Kensington Palace como Clarence House han compartido en Twitter el anuncio en forma de comunicado.

“La señorita Meghan Markle le ha pedido al príncipe de Gales que la acompañe hasta el altar de la capilla de San Jorge el día de su boda. El príncipe de Gales está complacido de dar la bienvenida a la familia a la señorita Meghan Markle de esta forma”.

The Prince of Wales is pleased to be able to welcome Ms. Markle to The Royal Family in this way.

— Clarence House (@ClarenceHouse) May 18, 2018