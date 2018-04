Más allá de las implicaciones a nivel de actualidad, el vídeo de la pelea entre Doña Letizia y Doña Sofía arrasaba en Twitter. Y lo hacía, entre otras cosas, por la gran cantidad de memes que aparecían a los pocos minutos de darse a conocer las imágenes del enfrentamiento.

El ingenio y el humor aparecían en la red social para encontrar el lado más divertido del encontronazo ‘real’. Algunos comparaban a la reina Letizia con ‘Juego de Tronos’. Otros rescataban fotos antiguas para recrear otras peleas ficticias.

Tampoco han faltado los memes que colocaban a Doña Letizia en mitad de otras situaciones. Así, se la podía ver impidiendo otras fotos o incluso siendo testigo directo del golazo de Cristiano ante la Juventus este pasado martes.

El Rey Felipe y el monarca emérito, Don Juan Carlos, tampoco se libraban de convertirse en carne de meme. Y es que el mal rato que pasó el Rey ante la escena ‘hacía las delicias’ de los tuiteros más ingeniosos.

Letizia: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". pic.twitter.com/BFQBubGCH7

— A. Morlanes (@AMrlns) April 4, 2018