Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar. Mañana nos vemos en Baldumac Asturias.

A post shared by Guillermo Bárcenas (@guillermo.barcenas) on May 24, 2018 at 6:28am PDT