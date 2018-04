Que ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de @jlo . Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que que la ví bailar y cantar “Jenny from the block” Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño! Dirigido por 🎥@santiagosalviche Nos vemos en los Billboard awards. #billboardawards #jlo I hope you will enjoy the new video clip from @jlo. It was quite an experience to work with a woman who I’ve had been in love since I saw her dance and sing "Jenny from the block" She is beautiful, sweet, as I always imagined her. She is a dream! Directed by 🎥 @ santiagosalviche See you at the Billboard awards. #billboardawards #jlo

A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) on Apr 25, 2018 at 10:54am PDT