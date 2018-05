El director de cine y guionista Antonio Mercero ha fallecido este sábado en Madrid a los 82 años tras una larga batalla contra el alzhéimer.

Autor de películas como ‘La cabina’, ‘La guerra de papá’ o ‘¿Y tú quién eres?’, será recordado también por series que marcaron época en España como ‘Verano Azul’ o ‘Farmacia de Guardia’. En 2010, recibió el Goya de honor como reconocimiento a su trayectoria.

Nació en Lasarte-Oria (Guipúzcoa) el 7 de marzo de 1936 y filmó su primer corto, ‘La oveja negra’, en 1960. Terminó sus estudios en 1962 en la Escuela Oficial de Cinematografía y ese mismo año consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y el Premio Perla del Cantábrico por ‘Lección de arte’.

En 1963, dirigió su primer largometraje, ‘Se necesita chico’, que fue presentado en el Festival de Bordighera (Italia). Entre 1966 y 1970 rodó varios documentales para televisión y en 1970 dio el salto en TVE a los programas de ficción. Además de ‘Verano Azul’ y ‘Farmacia de Guardia’, estuvo al frente de ‘Crónicas de un pueblo’, ‘Este señor de negro’ y ‘Manolito Gafotas’, basada en la obra de la escritora Elvira Lindo.

Precisamente esta escritora actuó en la película de Mercero ‘Planta 4ª’ (2003), que narra la estancia en la planta de oncología de un hospital de un grupo de adolescentes que lucha contra el cáncer.

En 2006 le fue diagnosticado alzhéimer, y en 2007 dirigió su última película ‘¿Y tú quién eres?’, en la que el protagonista ingresa en una residencia con indicios de esta enfermedad.

Entre sus distinciones como cineasta y director de televisión, destacan el premio a mejor director por ‘Planta 4ª’ en el Festival de Montreal (2003), la Medalla de Oro al Mérito en las Artes Escénicas (1997), el Quijote de Oro al Mejor Director, el Premio Ondas o la Antena de Oro (todos ellos en 1972).

Asimismo, recibió numerosas distinciones en 1973 por la película ‘La cabina’, como el Emmy de la Academia Nacional de Televisión y Ciencias de Nueva York, el mejor programa dramático del Canal 47 de Nueva York, el premio de la crítica internacional en el Festival de Televisión de Montecarlo, y el Premio Marconi de Mifed de Milán.

Nada más conocerse la muerte de Antonio Mercero, las redes sociales se han llenado de muestras de cariño hacia el director y condolencias hacia su familia y amigos. Muchos usuarios de Twitter, famosos y anónimos, han recordado la excelsa trayectoria de Mercero y, además del nombre del director, su mítica serie ‘Farmacia de Guardia’ se ha convertido en trending topic.

Fue mi maestro, mi tutor, mi ángel de la guarda. No me dedicaría a lo que me dedico si no hubiera sido por él. Me dio mi primera oportunidad en Farmacia de Guardia. Y no solo eso, sino que me adoptó, protegió, empleó y enseñó. Te quiero, Antonio Mercero. DEP.

— Dani Sánchez Arévalo (@sanchezarevalo) May 12, 2018