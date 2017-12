La única hija de Francisco Franco, Carmen, ha muerto este viernes de madrugada. A los 91 años y a causa de un cáncer terminal, fallecía en su casa rodeada de su familia. Era la crónica de una muerte anunciada. Y es que desde el pasado verano, sabía que su final estaba cerca. Los médicos así se lo habían dicho.

Sin tratamiento ni operaciones, Carmen Franco decidía morir en su casa y en su cama, despidiéndose de todo el mundo. No quería repetir las imágenes de su padre, a quien le alargaron la vida durante días en el hospital. Algo que nunca perdonó a su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú.

Carmen Franco moría tras 91 años de vida que comenzaban en la Academia Militar de Zaragoza, que su padre dirigió durante años. Educada estrictamente, sin cariño alguno, como ella misma dijo en muchas ocasiones.

Tras un corto noviazgo, se casaría con Cristóbal Martínez-Bordiú, que apareció en su vida de forma casual. Su posición le permitió una boda en la que visitó de Balenciaga y con una diadema de brillantes y perlas. Con él tuvo siete hijos. La más conocida, por su presencia en la prensa del corazón, es Carmen Martínez-Bordiú, la mayor.

Aunque sometida, como ella misma ha reconocido, a los deseos de su padre, fue ella quien le recomendó que lo dejara “todo atado y bien atado”. Y fue ella quien pasó a máquina el testamento del dictador, en el que se incluyó a Don Juan Carlos como sucesor.

Su muerte desataba la parte más cruel de Twitter, que vertía todo tipo de comentarios. Había quien se alegraba de su marcha. Otros de los “muertos de las cunetas”. Algunos hacían bromas al respecto y muchos recordaban a su padre para plasmar que no sentían su fallecimiento.

Las bromas y burlas no han faltado. Tampoco los que la han defendido, alegando que ella nada tenía que ver con su padre. Lo cierto es que su muerte, de una manera u otra, ha revolucionado Twitter.

Yo no ataco personalmente, me limito a describir lo que leo. A mí me parecerá vergonzoso que se le dedique un trato especial a Carmen Franco. Pero no por ello me voy a alegrar de su muerte y hacerla responsable de lo que no lo es

— Vinu (@koflonvinu) December 29, 2017