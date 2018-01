Ha sido la agencia de publicidad de la propia Dolores O’Riordan la encargada de enviar un comunicado confirmando la muerte de la cantante. En el mismo, se explica que fallecía “súbitamente” en Londres. Allí se encontraba efectuando “una breve sesión de grabación”. De momento, se desconocen las causas exactas de su fallecimiento.

La noticia saltaba rápido a Twitter, donde muchos lloraban y honraban la memoria de O’Riordan, que tan sólo tenía 46 años. Algunos compartían los éxitos de su banda, The Cranberries. Otros recordaban a muchos artistas fallecidos en los últimos meses. Y la mayoría mostraba su desolación y sorpresa ante la muerte de la cantante. También ha habido quien ha especulado con las causas de su muerte, ya que su agencia no ha dado más datos y la banda había cancelado gran parte de su gira de 2017.

No nos habíamos terminado de reponer de las partidas de Chris Cornell, Chester Bennington y Tom Petty, cuando recibes la noticia de la muerte de Dolores O'Riordan".

Una muy triste y profunda pérdida para el rock.

Hoy el legado de The Cranberries se hace eterno — Juan Pablo Alonso (@juanpis880927) January 15, 2018

Murió Dolores O'Riordan, hoy escucharemos The Cranberries en un loop infinito. — Rodrigo (@Brandosoy) January 15, 2018

Estoy muy triste por la muerte de Dolores O'Riordan. Sus canciones -en solitario y con The Cranberries- estuvieron muy presentes en mi adolescencia. — Ferhood (@fergmartin96) January 15, 2018

Gracias #DoloresORiordan The Cranberries – Ode To My Family https://t.co/Skt8tiZ6Lz — Mireille Campos (@Mireille_Arz) January 15, 2018

Siempre que muere una artista como Dolores O'Riordan, se lleva consigo una parte del significado del mundo, mientras nos recuerda nuestra fragilidad. Y es que si nuestras diosas caen, ¿qué nos queda? Quizá, y solo quizá, el instinto animal de supervivenciahttps://t.co/ecpxET6p2x — Israel (@thesmallestboy) January 15, 2018

Existe una generación que aprobó 'Listenings' de inglés en EGB y BUP "fillin' the gaps" con canciones de The Cranberries. 'Animal Instinct' era un clásico de estos exámenes. Dolores era tan grande que hasta se la estudiaba pic.twitter.com/aMwjuwGxKs — Miguel R. López (@Miguel_R_Lopez) January 15, 2018

Murió la vocalista de The Cranberries y estoy en shock ☹ — Boris Quiroga (@SrBoris) January 15, 2018

The Cranberries tenía una gira por Europa y Estados Unidos durante buena parte de 2017, acompañados de orquesta. Debieron cancelarla en mayo por problemas de Dolores O'Riordan en la espalda. Hay muy pocos detalles sobre su real estado de salud hasta antes del anuncio de hoy. — Ignacio Lira (@nacholira) January 15, 2018

Biografía de Dolores O’Riordan

Nacida en Irlanda, con tan sólo 5 años comenzó a cantar y tocar el órgano en la iglesia. Y a los 10 años ya comenzaba a trabajar con su madre. Dos años más tarde, comienza a componer, aunque no sería hasta formar The Cranberries que dio el salto a la música de manera profesional y por la puerta grande.

El grupo, que se creó en 1989, se convirtió en un éxito internacional gracias a su primer disco pero, sobre todo, a ‘Zombie’. La canción, que denunciaba la situación de terrorismo en Irlanda del Norte, se convirtió en todo un himno. Después llegarían otros éxitos como ‘Ode to my family’, ‘When you’re gone’, ‘I can’t be with you’, ‘Salvation’, ‘Free to decide’, ‘Promises’, ‘Animal instinct’ o ‘Just my imagination’.

En mayo de 2007, Dolores O’Riordan comenzaba su carrera en solitario. Algo que duró seis años y medio, volviendo de nuevo a The Cranberries.

Casada con Don Burton y madre de tres hijos, su muerte ha sido todo un shock para sus seguidores.