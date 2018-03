“No tendría que haber hecho jamás” esa película. Así se acordaba Neus Asensi de ‘Torrente’ en el 20 aniversario de su estreno en el cine, el pasado martes. Su comentario ponía en el ojo del huracán a Santiago Segura, contra quien cargaba después.

Aunque su tuit conseguía poca repercusión, alguien le contestaba asegurando que seguía en la memoria de todo el mundo. Neus aprovechaba para asegurar que los medios insistían en que hablara de ‘Torrente’. Momento en el que suelta su queja: el poco dinero que le pagaron. O más bien, lo mucho que cobraron otros.

Tras otra respuesta diciendo que su personaje “era entrañable”, Neus Asensi no duda en afirmar que no se sintió valorada.

Cuando no te sientes valorada lo mejor es practicar el amor …el amor propio . Y ya no digo más 😘😘

En otros cuantos tuits, Neus Asensi asegura que no tiene cariño por la productora de ‘Torrente’. También dice que la cinta “me encasilló de mala manera” y que no hace entrevistas por falta de cariño. Además, explica que su participación en dos de las secuelas de la saga se limitaron a un cameo gratuito y 15 días en República Dominicana “mal pagados”.

Ya había hecho protagonistas y trabajos con directores de renombre antes … Esa peli me encasilló de mala manera … Por eso , y por falta ya de cariño hacia esa productora NO hago entrevistas sobre el tema hoy ; ni en radio ni en ná . Y tan feliz . Integra y feliz 😘😘😘😘😘

Después de otras respuestas de tuiteros, Neus asegura que “lo más triste siempre y lo que más decepciona es la mezquindad de quienes han ido de amigos”. Y aunque la actriz no se refiere a nada de manera concreta, todo parece indicar que carga contra el propio Santiago Segura.

En otro mensaje, dice no moverse por dinero y acusa a “otros” que sí lo hacen. Además, muestra de nuevo su decepción.

No me muevo por dinero como otros , aúnque me viene bien y con el he podido ayudar mucho a personas con menos posibilidades … Pèro ; cuando pones corazón , trabajas gratis por amistad en cortos , pelis etc y ves que es unilateral ,duele… tanto como para querer " retirarse"

— Neus Asensi (@Neusasensi) March 13, 2018