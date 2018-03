Si Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla se ponen malos, ya tienen sustitutos americanos para presentar ‘Sálvame’. Y es que una de las parejas que pasaron por la alfombra roja de los Oscar 2018 guardaba un gran parecido con los españoles. Algo que desató los memes y comentarios en Twitter.

No fueron pocos los que vieron un cierto aire entre las dos parejas. Sobre todo, en el caso de Jorge Javier y el actor Jordan Peele.

Pero si de memes se trata, Meryl Streep y Jennifer Lawrence podrían ser catalogadas como las reinas de Twitter. Las dos acumulan comentarios, gifs y memes en distintos momentos. Y es que mientras a la primera le sacan parecidos razonables o ven cómo repite meme de galas anteriores, la segunda arrasa tras haberse subido a los asientos copa en mano.

Los vestidos de las mexicanas Salma Hayek y Eiza González, el de la española Paz Vega o el de St. Vincent también hicieron proclive la creación de memes.

La cara de Jennifer Garner mientras aplaudía a uno de los premiados también dio mucho de sí. La actriz fue protagonista de un gif que ha dado mucho juego. La mayoría por haberse ‘olvidado’ algo en concreto. Desde la sesión de WhatsApp para ordenador abierta a acordarse de que se ha olvidado las llaves de casa.

What realization did Jennifer Garner just come to? pic.twitter.com/pWtycEDEVs

— bobby finger (@bobbyfinger) March 5, 2018