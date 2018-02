Después de la alfombra roja de los Globos de Oro, el movimiento Time’s Up se trasladó a la de los Bafta. Londres se vestía de gala, pero de negro, para sumarse al #MeToo. Sin embargo, la noticia fue precisamente entorno a quien no siguió ese protocolo. Kate Middleton daba la nota y pasaba de sumarse al negro, desatando las críticas en redes sociales.

Especialmente en Twitter, la mujer de Guillermo de Inglaterra no salió bien parada con su elección. La duquesa escogió un diseño en verde oscuro, de corte imperio y escote en ‘v’, con un lazo negro, que muchos vieron como el único guiño al movimiento #MeToo. Llamaron la atención las joyas elegidas. Un conjunto de collar y pendientes de esmeraldas y brillantes, del joyero de la Reina Isabel II.

Kate Middleton sacaba de dudas así a los que especularon en los últimos días sobre si se sumaría a las protestas con su vestido. Algunos aseguraron que los miembros de la Casa Real no pueden pronunciarse en cuestiones políticas y que por ello Kate evitó el negro. Otros, recuerdan que sólo pueden ir con este color cuando van de luto. Sin embargo, no hubiera sido la primera vez que vistiera de este color en una alfombra roja.

De hecho, el año pasado, Kate Middleton optaba por un vestido negro con ligero estampado, diseño de Alexander McQueen.

La elección de Kate no pasó desapercibida y fueron muchas las críticas que se vertieron en las redes sociales contra ella, asegurando que tendría que haberse pronunciado pese a que la Casa Real intente evitar los posicionamientos políticos. Hubo quien incluso se acordó de Lady Di y sus muchas acciones solidarias.

“Kate Middleton no es Diana Spencer”.

“Kate Middleton provoca indignación por llevar el verde a los Premios Bafta”.

“¿Nadie le contó a Kate Middleton cuál era el color de la noche?”.

“Querida Kate Middleton, tu tiempo se acabó. ¿Un cinturón negro? ¿En serio? Estamos listos para nuestro nuevo modelo a seguir en Meghan Markle”.