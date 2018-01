“Humillar es parte del problema”. Así contestaba Blanca Blanco a todas las críticas que había recibido en Twitter. Desde que pisara la alfombra roja de los Globos de Oro 2018, la actriz fue diana de los dardos de los tuiteros. Y es que en la red social no le perdonaron que no fuera vestida de negro, como marcaba el dress code contra el acoso.

Shaming is part of the problem — Blanca Blanco (@blancablanco) January 8, 2018

De hecho, Blanca Blanco fue sólo una de las tres mujeres que no acudió de negro a la gala. Pero fue la única que se llevó todas las críticas. Quizá porque sólo ella es actriz. Y es que las otras dos mujeres que se saltaron la iniciativa para luchar contra el acoso fueron la modelo Barbara Meier y la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera. La primera acudía de rosa pálido. La segunda, Zenobia Shroff, de rojo. Aseguró que su cultura -es de origen indio-, sólo reserva el negro para las viudas.

Ninguna de las dos se llevó tantas críticas como Blanca. Quizá lo escotado y sexy de su vestido fue parte del problema en redes. Muchos criticaron que escogiera un vestido con una amplia abertura y un profundo escote. El rojo de su vestido completaba su look sensual.

Blanca Blanco is selfish for wearing that revealing dress. She should have went with the black them. So desperate for attention and trying to "stand out" . So much for being empathetic to the #Metoo women. Gosh she's so selfish!! — 28 January🎉🎈❤️ (@Kea_Motene) January 8, 2018

“Blanca Blanco es egoísta por llevar ese vestido revelador. Debería haber ido con uno negro. Tan desesperada por la atención y tratando de sobresalir. Tanto por ser empática con las mujeres”.

43 movies in 11 years and no one’s heard of her….well, I can see why she needs the red dress💃🏽 — Bella B (@bellerose31) January 8, 2018

“Ha hecho 43 películas en 11 años y nadie había oído hablar de ella… bueno, ya sé por qué necesita el vestido rojo”.

It's not shaming! You did the exact opposite of what the movement was about. But congrats, you wanted some publicity because no one knew who you were…you succeeded in that. — Sam Taylor (@NebrasKorean) January 8, 2018

“No es humillar. Hiciste exactamente lo contrario de lo que trataba el movimiento. Pero felicidades, querías algo de publicidad porque nadie sabía quién eras… tuviste éxito en eso”.

Ella misma aseguraba que todas esas críticas eran parte del problema que, con los vestidos negros, se quería denunciar. “El problema es mayor que el color de mi vestido”, decía en otro tuit Blanca. Por eso, hubo también quien defendió a la actriz.

The issue is bigger than my dress color #TIMESUP — Blanca Blanco (@blancablanco) January 8, 2018

Quién es Blanca Blanco

Pero, ¿quién es Blanca Blanco? Sin duda, hoy es una de las más nombradas. Ayer pocos conocían su trayectoria.

Nacida en Watsonville, California, en 1981, es hija de inmigrantes y familia humilde. Con 9 años, comenzaba sus clases de canto e interpretación. Tras instalarse en Los Ángeles, empezó a participar en numerosas series y películas, aunque ninguna de ellas ha marcado un hito. Curiosamente, entre ellas, existe una llamada ‘Little Black Dress’ (pequeño vestido negro).

¿A que no sabíais quién era Blanca Blanco hasta ayer? Yo tampoco. — Alena KH (@alenakh) January 8, 2018

En 2017, durante la gala de los Oscar, también obtuvo su cuota de protagonismo al dejar todos sus encantos al aire en la alfombra roja. Sin ropa interior y una abertura en su vestido muy pronunciada, no dejó nada a la imaginación. Sin embargo, su nombre pronto se había olvidado hasta ahora, cuando saltarse el dress code para luchar contra el acoso la vuelve a poner en el disparadero.

Después de ver las críticas, Blanca Blanco explicaba a un diario americano por qué no fue de negro. “Me encanta el rojo. Ir de rojo no significa que esté contra el movimiento Time’s Up. Aplaudo y apoyo a las valientes actrices que continúan rompiendo el círculo del abuso con sus acciones y sus elecciones estilísticas”, aseguró.